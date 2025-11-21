Call of Duty: Black Ops 7 connait un lancement compliqué en Europe, surtout en comparaison avec Battlefield 6

Le Game Pass entre évidemment en compte

On ignore encore à combien d’exemplaires Call of Duty: Black Ops 7 s’est vendu, mais on a pu voir que sur Steam, le jeu peinait à rassembler les foules. On a maintenant plus d’indicateurs de cela grâce aux chiffres fournis par l’institut Game Sales Data, qui analyse le marché européen (relayé par The Game Business).

Selon les premiers chiffres récoltés sur notre continent, Call of Duty: Black Ops 7 fait deux fois moins bien que Black Ops 6, et enregistre surtout des ventes 63% plus faibles que celles de Battlefield 6 (sur une semaine de lancement). Bien évidemment, la comparaison avec le jeu d’Electronic Arts est un peu faussée dans la mesure où Black Ops 7 est sorti directement sur le Xbox Game Pass. Toujours est-il que ces résultats montrent un déclin pour la licence en général, qui ne s’explique peut-être pas que par le Game Pass.

Malgré tout, sur la semaine qui s’est terminée le 16 novembre, le jeu reste logiquement le premier des ventes. Voici le classement des 10 meilleures ventes en Europe sur cette semaine (sans les ventes numériques de Nintendo) :