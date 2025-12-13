Test Call of Duty : Black Ops 7 – L’opus qu’il ne fallait malheureusement pas louper

5

Durée de vie

Histoire principale

8 heures

Jaquette de Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one

Date de sortie : 14/11/2025

  • Un mode Zombies très complet (et qui sauve l'ensemble)
  • Un meilleur équilibrage du SBMM en multi
  • Visuellement au top
  • Le saut mural, vrai ajout sympathique...
  • Campagne globalement ratée
  • Campagne sans pause possible, pas d'allié en solo et avec connexion obligatoire
  • Niveau Phase Finale pas adapté au mode Campagne
  • ... mais pas si exploité au final
  • Mode Engagement qui ne l'est pas du tout
  • Cartes inégales et peu inspirées en multijoueur
  • Tout semble "bâclé" comme dans un effort pour sortir à tout prix un opus annuel
  • Une concurrence qui a su se démarquer au pire moment
5

Et si Call of Duty Black Ops 7 était l’opus du ras-le-bol pour les fans ? Contenu inégal surtout en multijoueur, campagne totalement ratée, mauvais choix stratégiques, jeu sorti trop tôt et surtout trop près de son grand frère qui a bien mieux réussi, avec un très mauvais démarrage dans les charts, Call of Duty : Black Ops 7 peinera à se sortir de cette mauvaise passe. Les équipes d’Activision doivent prendre le temps de réfléchir à ce qui a fait de leur licence la numéro 1 sur le marché, surtout à l’aube d’une concurrence féroce menée par Battlefield 6 et surtout ARC Raiders en cette fin d’année. Prendre le temps de sortir moins souvent un nouveau jeu, pour surprendre, réapprendre à fédérer ses fans et pas simplement pour imprimer des billets par millions aux dépens d’une réputation pourtant si durement acquise. Tout n’est pas perdu, mais Activision doit saisir cette opportunité de revenir plus fort pour ne pas irrévocablement perdre sa base d’irréductibles adeptes.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

