EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream

Après la sixième Team Of The Week, et la seconde équipe Future Stars, EA Sports FC 27 nous propose la première équipe de l’évènement Ultimate Scream. Semez la terreur chez vos adversaires avec des cartes qui dévoilent les talents cachés de certaines des plus grandes stars du football grâce à des changements de poste réalistes.

Les cartes bénéficieront d’une amélioration temporaire à l’arrivée de la Pleine Lune, le 24 novembre, date de la Lune du Castor. Tous les éléments recevront une statistique à 99 de général et un collectif au maximum, et ce pendant sept jours. Sans oublier l’arrivée des jetons Ultimate Scream que vous pourrez échanger contre des récompenses ou encore des évolutions collant au thème de la promotion.

Vous allez pouvoir packer Raphinha (90), Zola (89), Cristiano Ronaldo (89), Stam (88), Szoboszlai (88), Salma Paralluelo (88), Mandzukic (87), Calhanoglu (86), Tolisso (86), Kondogbia (86), Vobian (86), Flint (85), Lukeba (85), Chong (85) et Alonso (85).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.