Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.2 du jeu (Mitya, Valeriy, quête d’Archon…)

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Le climax de notre aventure sur les terres de Teyvat se rapproche à grands pas après plus de six années passées dans Genshin Impact. La version 7.2 du jeu fera encore une fois avancer grandement les choses, et voici ce qui nous attend dans cette mise à jour.

Genshin Impact // Source : HoYoverse

Les Archons se rassemblent enfin

Cette nouvelle mise à jour de Genshin Impact nous proposera une quête d’Archon particulièrement épique si l’on en croit cette vidéo, puisqu’elle mettra en avant toutes les nations de Teyvat, et plus important encore, tous les Archons.

Face à une situation qui pourrait signer la fin du monde, la Tsarine va réunir tout ce beau monde à Snezhnaya, tandis qu’une nouvelle zone de cette région sera explorable avec de nombreux secrets à dénicher.

Les bannières de la version 7.2

Genshin impact 20 1

Mitya dans Genshin Impact // Source : HoYoverse

Pour ce qui est des bannières de cette version, on aura droit à un seul personnage 5 étoiles inédit dans cette mise à jour avec Mitya, un manieur de catalyseur Electro. Dans votre équipe, il augmentera les dégâts de la réaction Astroconduction, et sera par exemple un personnage qui pourra continuer d’infliger des dégâts tout en étant hors du terrain. En maintenant sa compétence chargée, il pourra infliger davantage de dégâts avec une énergie spéciale.

Genshin impact 11 2

Valeriy dans Genshin Impact // Source : ActuGaming

Un autre personnage sera disponible dans cette version 7.2, mais il sera de rareté 4 étoiles. Il s’agit de Valeriy, qui se bat à l’aide d’une épée à une main et qui est de type Electro. Enfin, disons qu’il fait surtout des dégâts à l’aide de son gros bouclier, qui, en plus de protéger les équipes basées sur l’Astroconduction, pourra aussi faire quelques dégâts.

Pour ce qui est des bannières, Mitya sera rejoint par Furina durant la première phase, avec Valeriy en focus 4 étoiles, tandis que Zibai et Linnea seront au cœur de la deuxième partie.

Les événements de la version 7.2

L’événement principal de la version 7.2 sera lié de près à l’histoire principale puisqu’il faudra venir en aide aux nations pour repousser des vagues d’ennemis. Vous devrez aussi jouer les secouristes en dénichant les civils et les alliés qui ont besoin d’aide sur les champs de bataille. Vous pourrez aussi prendre le contrôle d’un faucon pour participer à des courses aériennes en évitant les obstacles et en shootant ce qui arrive devant vous. D’autres combats un peu plus corsés vous attendent aussi durant cet événement.

En récompense, vous obtiendrez un personnage 4 étoiles gratuit parmi la liste suivante :

  • Amber
  • Xiangling
  • Thoma
  • Collei
  • Lynette
  • Kachina
  • Aino
  • Alyosha

Un autre événement sera centré sur la photo, avec des poses à prendre pour effectuer les meilleurs clichés. Sinon, vous pourrez contrôler une machine dans un mini-jeu de casse-briques qui promet d’être cathartique.

Les codes primo-gemmes

Durant le live de présentation, des codes pour obtenir des primo-gemmes et d’autres récompenses ont été distribués et ne sont valables que durant ce week-end :

  • HourofRuin
  • ExpertMitya
  • PhotoTime

Quand sortira la version 7.2 de Genshin Impact ?

La version 7.2 de Genshin Impact sera disponible dès le 4 novembre aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.

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