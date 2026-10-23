Arkane (Marvel’s Blade) est de plus en plus en danger, les syndicats tirent la sonnette d’alarme pour éviter la fermeture par Xbox

Marvel’s Blade est encore vivant, mais pour combien de temps ?

Le Monde est allé interroger plusieurs personnes travaillant chez Arkane pour savoir ce qu’il se trame pendant que les négociations entre Xbox et le studio continuent. L’article revient d’abord sur le choc de l’annonce, qui n’a pas été comprise par les membres d’Arkane tant elle ne faisait pas de sens. Selon l’une des personnes interrogées, le studio allait pourtant bien et Microsoft n’a aucune raison logique de fermer Arkane si ce n’est assurer des profits à court terme avec moins de masse salariale :

« Microsoft cherche à se séparer d’Arkane, alors que le studio va bien, afin de faire des économies et d’améliorer la rentabilité de ses investissements à court terme. Comment justifier cela quand les bénéfices nets annuels de Microsoft se comptent en centaines de milliards de dollars ? […] On est une victime collatérale du changement de stratégie de Xbox. »

De plus, Marvel’s Blade serait « plutôt sur la fin » de sa production et continuerait d’être développé, rendant la décision de fermer le studio encore plus incompréhensible. Un témoignage précise que ne pas sortir le jeu sera un « gâchis monumental, artistique, humain, commercial », tandis que le syndicat STJV rajoute :

« Nous sommes fiers et fières de ce qui a été produit. (…) Nous pensons que le jeu, s’il peut sortir, sera un succès. »

La bataille continue en coulisses mais arrive à un tournant. Lorsque Microsoft a entamé sa restructuration, Arkane a été protégé par la loi Florange, qui oblige les entreprises comme le constructeur à chercher un repreneur pendant 3 mois avant de fermer son antenne. Dans le même temps, des négociations pour un plan de sauvegarde de l’emploi ont commencé. Ces dernières ne se passeraient pas très bien selon un témoignage, qui voit la date du 13 novembre se rapprocher à grands pas, qui signifiera la fin de la consultation du comité social et économique.

Même si Microsoft a indiqué de son côté la cessation des activités de l’entreprise pour cette fin d’année, tout espoir n’est pas encore perdu puisque des « formes de reprises sont envisagées ». Tout cela pourrait aussi se terminer au tribunal, les syndicats (dont Printemps écologique) contestant la raison économique derrière cette fermeture.