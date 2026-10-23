Le RPG indé et horrifique Look Outside, édité par Devolver, arrive tout bientôt sur consoles

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Tandis que le développeur Francis Coulombe planche sur Malison: The Cursed City, son autre RPG horrifique déjà disponible, Look Outside, s’apprête à connaître une deuxième vie. Disponible depuis le 21 mars 2025 sur PC, Devolver nous apprend qu’une sortie consoles est prévu (à l’exception des Xbox), qui plus est pour dans quelques jours seulement.

Look Outside // Source : Devolver Digital

Pile à temps pour Halloween

Tout récemment, c’est CRITICAL REFLEX qui a annoncé tout un tas de portages consoles de titres notables de son catalogue. Au tour de Devolver et de son RPG dérangeant Look Outside de s’ouvrir à un public plus large à la fin du mois. Si vous êtes passé à côté durant ces derniers 18 mois, on commence par vous remettre son trailer de lancement.

Ensuite, détaillons un peu le projet. Nous nous trouvons dans un immeuble résidentiel pas comme les autres. Ici, n’importe quelle personne qui ose jeter un œil par sa fenêtre se retrouve transformée en une créature plus ou moins dégoûtante. Et à ce sujet, le développeur Francis Coulombe a fait preuve d’inspiration, proposant un body horror de grande qualité sublimé par un pixel art soigné.

Quelques âmes à l’intérieur du bâtiment sont encore épargnées, dont notre personnage principal, qui va devoir explorer les couloirs et se confronter aux près de 150 monstres à affronter lors de combats au tour par tour, à l’ancienne.

Une fois la journée passée à combattre, à récupérer des ressources et à en apprendre davantage sur ces événements macabres, nous pourrons nous accorder du repos en retournant à notre appartement pour dîner, se détendre en jouant à la console ou en discutant avec nos alliés rencontrés petit à petit sur notre route.

Déjà disponible sur PC, Look Outside héritera le 30 octobre de versions PS5, Switch 2, PS4 et Switch.

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