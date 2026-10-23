Netflix aurait proposé à Xbox d’adapter ses licences pour un contrat de 500 millions de dollars, Xbox en demandait 800 millions

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Avec tout ce qu’il se passe chez Xbox, on l’a oublié, mais un film Gears of War devrait normalement voir le jour sur Netflix dans un futur plus ou moins proche. Les deux entreprises auraient apparemment pu étendre leur collaboration un peu plus loin avec un deal d’envergure, mais celui-ci est tombé à l’eau pour deux raisons : des changements en interne chez Netflix, et un Xbox qui en voulait trop.

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Gears of War: E-Day // Source : The Coalition

Une contre-offre trop ambitieuse et un timing pas à l’avantage de Xbox

Xbox a récemment annoncé la création de sa division Xbox XP, censée gérer tout ce qui concerne l’export de ses licences vers d’autres médias. On parle surtout d’adaptations ici, un secteur sur lequel Xbox doit rattraper son retard face à Sony et Nintendo qui ont pas mal de projets sur les bras. Selon le blog Puck du journaliste Matthew Belloni, Netflix aurait pu aider Xbox à avancer un peu plus vite dans ce domaine, avec un deal à hauteur de 500 millions de dollars sur sept ans pour adapter les plus grandes licences du constructeur sur la plateforme.

Si cela ne se fait finalement pas, c’est en partie parce que Netflix est en train de traverser sa propre restructuration, avec le départ de cadres importants. Dont celui de Bela Bajaria, ancienne responsable du contenu, qui avait formulé cette offre à Microsoft. Asha Sharma et son équipe avaient alors formulé une contre-proposition à hauteur de 800 millions de dollars, mais celle-ci est restée sans réponse, d’une part parce qu’elle a été jugée trop élevée, mais aussi parce que Bajaria a été remplacée la semaine dernière. Depuis, le deal ne serait plus d’actualité, et Xbox chercherait à conclure d’autres opportunités avec de plus petits acteurs du milieu (donc potentiellement avec moins d’argent à la clé).

Une occasion manquée qui ne remet a priori pas en cause le film Gears of War, même si celui-ci n’est pas mentionné dans l’article.

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