Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis

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Lorsqu’il est question de la santé des studios de l’industrie vidéoludique, les bonnes nouvelles sont rares. Tout du moins, la balance est largement en faveur des mauvaises. Par exemple, le studio rochelais Tower Five avait dû mettre la clé sous la porte quelques mois après son très bon Les Fourmis sorti en novembre 2024. Heureusement, nous assistons à un rebond fulgurant puisque une nouvelle structure appelée AARISE en est l’héritage et nous présente Kiwi Boing, son premier jeu.

Kiwi Boing // Source : AARISE

Dites bonjour au studio AARISE

Cela ne pouvait pas se terminer aussi injustement. C’est en tout cas ce que se sont dit 12 anciens membres de Tower Five pour revenir sous le nom AARISE. Et pour sacraliser ce retour, le studio de nouveau basé à La Rochelle annonce Kiwi Boing.

Loin de la direction artistique réaliste et du genre stratégique portés par Les Fourmis, Kiwi Boing revient à une recette plus régressive, que d’aucuns qualifieraient aussi sans doute de prudente. Nous voici en effet devant un platformer 3D coloré à l’ancienne, de type collectathon, dans des niveaux ouverts.

Comme le titre l’indique, nous incarnerons ici un kiwi particulièrement agile, malheureusement pour lui bloqué sur un archipel suite à un crash d’avions. Et puisqu’il est là, les locaux ne vont pas hésiter à lui demander de l’aide de bien des manières, y compris les plus farfelues.

Surtout, en bon collectathon qu’il est, Kiwi Boing nous garantit moult pièces, objets et secrets à récupérer, à l’aide des mouvements que maîtrisent le kiwi. Triple saut à la Mario 64, roulades, plantage de bec sur des parois pour grimper plus facilement et autres galipettes seront à notre disposition pour tout ramasser.

Kiwi Boing est attendu pour le quatrième trimestre 2027 sur PC (via Steam et Epic) et prévoit, plus tard, une sortie sur consoles.

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