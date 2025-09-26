Possessor(s) : Le prochain jeu de Heart Machine (Hyper Light Drifter) arrivera en novembre sur PC et PS5

Tapez des démons avec une souris de bureau

Devolver a publié une nouvelle vidéo de Possessor(s) qui offre un bon tour d’horizon de ce qu’est ce jeu assez différent des autres projets de Heart Machine. On y suivra Luca, une jeune étudiante coincée dans une immense métropole qui s’est transformée en véritable enfer suite à une catastrophe interdimensionnelle. Elle croise alors Rhem, un démon qui aura besoin d’elle pour survivre, la réciproque étant aussi vraie.

Les deux vont donc s’entraider et devront lutter contre d’autres démons, avec des armes pour le moins inhabituelle puisque Luca pourra aussi bien les frapper avec une guitare qu’avec une souris de bureau. Le système de combat misera beaucoup sur les combos, notamment les combos aériens, en plus des phases de plateformes pour naviguer dans ce metroidvania.

Cette vidéo nous apprend également que Possessor(s) est maintenant prévu pour le 11 novembre prochain. Le jeu sortira sur PC, mais pas seulement puisqu’une version PS5 est désormais prévue.