L’hécatombe continue chez Heart Machine, juste avant le lancement de son prochain jeu Possessor(s)

L’après-Possessor(s) sera difficile

Les licenciements n’étaient donc pas terminés chez Heart Machine. On ignore combien de postes ont déjà été supprimés, mais le site Game Developer a remarqué qu’au moins quatre employés supplémentaires ont été mis à la porte cette semaine. Ou presque, puisque le studio va les garder jusqu’au lancement de Possessor(s), qui sortira le 11 novembre. L’une des personnes touchées par cette mesure déclare sur Bluesky :

« J’ai le cœur lourd et j’aurai peut-être plus à dire à ce sujet plus tard, mais j’ai appris aujourd’hui que mon aventure chez Heart Machine prendra fin après la sortie de Possessor(r). Honnêtement, je suis beaucoup trop occupée… littéralement à finaliser le jeu… pour commencer à chercher activement du travail, mais je m’y mettrai en décembre. »

Après cela, le studio verra une nouvelle fois ses effectifs être réduits. C’est la troisième vague de licenciements chez Heart Machine en l’espace d’un an. Difficile de penser que le groupe peut désormais se relever, même si ses ambitions ont été revues à la baisse. Dorénavant, l’objectif du studio (en dehors de la finalisation de Hyper Light Breaker) est de se concentrer sur des projets à petite échelle, comme à ses débuts, et Possessor(s) en est un bon exemple.

Possessor(s) sera disponible sur PC et PS5 dès le 11 novembre. Autant dire que l’heure ne sera pas à la fête au moment du lancement.