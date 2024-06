Le nouveau jeu de Heart Machine en collaboration avec Devolver s’appelle Possessors et sortira en 2025 sur PC

Une nouvelle pépite du studio à venir ?

Tandis qu’Hyper Light Breaker s’est lui aussi montré au cours de la nuit du 7 au 8 juin, et que la date de sa sortie en accès anticipé se fait toujours désirer pour cet été, cela n’empêche pas Heart Machine de plancher sur ce Possessors.

Dans cette nouvelle création du studio américain, nous incarnons deux personnages en un : Luca, l’hôte, et Rehm, son acolyte présenté comme étant « peu coopératif ». Ils vont devoir explorer une grande mégalopole réduite en ruine à cause d’une catastrophe interdimensionnelle. Et cette ambiance typiquement Heart Machine nous saute aux yeux grâce une fois encore à une patte graphique de toute beauté, alliant décors en 3D et personnages et animations dessinés à la main.

À ce travail visuel s’ajoute un gameplay qui se voudra frénétique, entre gameplay plateforme et combos réalisés aussi bien sur terre que profitant des voltiges de notre personnage. Avec un monde relativement ouvert, l’exploration et la progression seront articulées par l’acquisition de nouvelles armes et améliorations. En d’autres termes, on se dirige vers une composante metroidvania pour cette aventure SF horrifique dont on a déjà envie d’en voir davantage.

Possessors arrivera en 2025, avec une disponibilité pour l’instant limitée au PC via Steam.