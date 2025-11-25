Test Possessor(s) – Es-tu mon ange… ou mon démon ?

Durée de vie

Histoire principale

8 heures

Histoire et quêtes annexes

12 heures

Collectionneur

15 heures

Jaquette de Possessor(s)
Possessor(s)
pc
ps5

Date de sortie : 11/11/2025

  • Une ambiance bien particulière et réussie
  • Un bestiaire plutôt inspiré
  • Des boss sympathiques
  • La relation entre Luca et Rhem
  • Un système de combat qui peut timidement réussir à livrer satisfaction...
  • ... mais le gameplay reste globalement bancal, lourd et agaçant
  • Un level design qui laisse perplexe
  • Une carte beaucoup trop générique
  • Certaines mécaniques pas du tout claires
  • Un manque de finition technique
  • Une recette tiède de metroidvania
  • Aucun sentiment de montée en puissance
5.5

Pire qu’un miracle qui n’aura sans doute pas lieu, Possessor(s) déçoit beaucoup. Plombé par un gameplay bancal auquel se rajoutent pas mal d’erreurs plus ou moins grossières, le titre d’Heart Machine a dû en plus naviguer en pleine mer agitée, compte tenu de l’état du studio, et ça se sent. Les fulgurances artistiques dont est historiquement capable l’équipe de développement sont quand même toujours là, et le jeu parvient à trouver une âme via une ambiance unique et un duo de personnages réussi. Mais tout ce qui touche au style metroidvania est au mieux conventionnel, sinon raté. Heureusement, son petit prix remonte la barre et le travail sur des mises à jour présage une copie un peu plus propre quelques semaines après sa sortie. Reste que nous nous trouvons peut-être devant l’un des derniers projets d’un studio dont les beaux jours paraissent désormais si loin. Une issue ô combien dommageable.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

