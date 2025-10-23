Pokémon TCG Pocket met en avant les Méga-Évolutions dans sa nouvelle extension, et améliore son système d’échange

Les échanges de cartes s’assouplissent un peu

Comme annoncé auparavant, Pokémon TCG Pocket se met à l’heure de Légendes Pokémon Z-A en ramenant sur le devant de la scène les Méga-Évolutions. Avec l’extension Méga-Ascension, ce sont trois nouveaux boosters qui seront proposés, à l’image de Méga-Léviator, Méga-Braségali et Méga-Altaria. On trouvera ici de nouvelles cartes à collectionner en plus de ce nouveau principe de Méga-Évolution, et ce dès le 30 octobre prochain. On note aussi la présnece de Méga-Absol, Méga-Scarabrute ou encore Méga-Pharamp dans ces nouveaux boosters.

En plus de cela, la mise à jour qui introduit cette extension va aussi permettre d’accorder une refonte au système d’échange. Il sera par exemple possible, une fois pas jouer, d’offrir une carte d’une rareté d’un à quatre losanges à un ami, ce qui (on imagine) évitera de dépenser des ressources très précieuses. De plus, les cartes de rareté deux étoiles, telles que celles des Pokémon Chromatiques, pourront maintenant être échangées afin de donner un peu plus de sel à ces échanges. La Pioche miracle va aussi être améliorée pour faire apparaitre plus régulièrement les cartes non obtenues de l’extension qui est en cours.

Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.