Pokémon TCG Pocket recevra sa nouvelle extension le 28 août avec le trio de bêtes légendaires

Les meilleurs doggos Pokémon

Cette extension est en quelque sorte un prolongement de la dernière, qui avait permis à Pokémon TCG Pocket de mettre un focus particulier sur les Pokémon de la région de Johto. On y découvrait alors ses Pokémon légendaires, dont Raikou, Entei et Suicune, même si leurs cartes n’étaient pas beaucoup mises en valeur. C’était en réalité pour mieux les mettre en avant avec une extension qui leur est dédiée, nommée « Source secrète ».

Celle-ci sera disponible dès le 28 août prochain dans la matinée, et vous donnera accès à des cartes Ex de ces trois Pokémon légendaires. Mais pas que. On y retrouvera également d’autres Pokémon à l’image de Latias et Latios.

Dans le courant ud mois de septembre, un événement spécial sera aussi mis en place pour obtenir des cartes exclusives comme un Zoroark. Mi-septembre, c’est un événement de pioche spéciale centré au cœur d’Écrémeuh et Phanpy qui sera ajouté.

Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.