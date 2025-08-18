Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne

De nouvelles règles arrivent pour le jeu mobile

The Pokémon Company a logiquement profité des Championnats du Monde Pokémon 2025 pour faire parler de son Pokémon TCG Pocket, non pas pour annoncer la prochaine extension qui pourrait logiquement arriver à la toute fin du mois (si l’on se fie au rythme habituel des sorties), mais pour dévoiler trois nouvelles cartes qui arriveront cet automne.

Et pas n’importe lesquelles, puisqu’il s’agit de Méga-Évolutions. Cette mécanique n’était pas encore apparue dans le jeu mobile, mais dès cet automne, on en découvrira au moins trois, à savoir : Méga-Altaria-ex, Méga-Léviator-ex et Méga-Braségali-ex. The Pokémon Company n’a pas précisé de date de sortie pour ces trois cartes, qui seront sans doute au cœur d’une extension dédiée. Probablement pas la prochaine donc, sauf si le jeu nous laisse un peu souffler et décide plutôt de sortir sa prochaine extension fin septembre, ce qui pourrait donc coller avec l’arrivée de ces Méga-Évolutions.

Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.