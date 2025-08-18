Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne
Pokémon TCG Pocket a beau ne plus être aussi populaire qu’à ses débuts, il n’en reste pas moins un jeu très important pour The Pokémon Company, qui lui rapporte très gros. À raison d’une nouvelle extension par mois, le jeu mobile accueille sans cesse de nouvelles cartes, et il lui reste encore beaucoup de marge avant de faire le tour de l’entièreté du Pokédex. Cependant, pas question d’attendre plus longtemps avant d’introduire une mécanique adorée par les fans de la saga, avec la Méga-Évolution qui va bientôt faire ses débuts.
De nouvelles règles arrivent pour le jeu mobile
The Pokémon Company a logiquement profité des Championnats du Monde Pokémon 2025 pour faire parler de son Pokémon TCG Pocket, non pas pour annoncer la prochaine extension qui pourrait logiquement arriver à la toute fin du mois (si l’on se fie au rythme habituel des sorties), mais pour dévoiler trois nouvelles cartes qui arriveront cet automne.
Et pas n’importe lesquelles, puisqu’il s’agit de Méga-Évolutions. Cette mécanique n’était pas encore apparue dans le jeu mobile, mais dès cet automne, on en découvrira au moins trois, à savoir : Méga-Altaria-ex, Méga-Léviator-ex et Méga-Braségali-ex. The Pokémon Company n’a pas précisé de date de sortie pour ces trois cartes, qui seront sans doute au cœur d’une extension dédiée. Probablement pas la prochaine donc, sauf si le jeu nous laisse un peu souffler et décide plutôt de sortir sa prochaine extension fin septembre, ce qui pourrait donc coller avec l’arrivée de ces Méga-Évolutions.
Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.
