One Piece [OP14-EB04] met en avant les Sept Grands Corsaires sur la mer d’Azur et réduit son retard avec le Japon

« Hisashiburi Dana Mugiwara »

OP14-EB04 Les Sept de la mer d’Azur mettra en avant les légendaires Sept Grands Corsaires des mers de One Piece. Pour se faire chaque personnage iconique de cette catégorie bénéficie de sa carte Leader avec un gameplay propre à sa couleur.

De fait on y retrouve un chirurgien de la mort réorganisant la puissance de ses alliés, le sabreur le plus fort du monde et ses effets mettant à mal votre adversaire, en passant par une impératrice exploitant les déclenchements, un tireur de fils violets esquivant vos attaques, ou encore le redoutable roi du désert au gameplay trompeur.

Cette extension marque un changement conséquent pour la parution mondiale, et son objectif de rattraper les sorties japonaise afin de s’aligner en une sortie mondiale unifiée en 2026. En effet, cette nouvelle extension contiendra les cartes bleues, violettes et vertes, prévues pour EB04. L’autre moitié de l’extension sortira en même temps que la sortie d’OP15. Ironie du sort, nous aurons ainsi un avant-goût d’EB04 avant même la sortie de EB03, qui paraitra de son côté en extension indépendante en février 2026.

Ainsi, le nouveau set Les Sept de la mer d’Azur [OP14-EB04] contiendra plus de 165 cartes à sa sortie le 16 janvier 2026, avec entre autre :

7 cartes L eaders

Des cartes Communes / Peu Communes / Rares / Super Rares

Des cartes Parallèles

2 Evénements Parallèles – Ground Death / Vous allez finir par me faire peur…

Des cartes Spéciales + 3ème anniversaire – Baggy

Carte DON!! Spéciale

One Piece Les Sept de la mer d’Azur (OP14-EB04) fêtera la nouvelle année le 16 janvier 2026 dans les différentes boutiques commerçantes.