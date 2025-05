Premier coup d’œil sur l’extension Final Fantasy de Magic the Gathering

À quelques semaines de la sortie de l’extension Final Fantasy de Magic the Gathering, nous avons eu la chance d’être conviés à une conférence en ligne présentant plus en profondeur le travail accompli par Wizards of the Coast. L’occasion de découvrir pas mal de petites choses intéressantes, à commencer par le degré d’implication de Square Enix dans le projet, ou encore la liste arrêtée des jeux de sa franchise chérie à trouver leur place dans cette longue liste de cartes et de decks à venir. Et bien sûr, ce fut aussi l’occasion de poser les yeux sur pas mal de designs qui, autant vous le dire tout de suite, nous ont déjà conquis.

Les fans s’adressent aux fans

Avant toute chose, comprenez bien que la franchise Final Fantasy comporte une quantité assez ahurissante de titres si l’on prend en compte les spin-off et autres suites ou préquelles. Ainsi, Wizards of the Coast a préféré se concentrer sur les seize jeux de la licence principale, pas un de plus, afin d’éviter de s’éparpiller, et surtout considérant (à juste titre) que cela faisait déjà bien assez en termes d’univers et de personnages à représenter. Pas de Crisis Core : Final Fantasy VII, donc, ni de Final Fantasu X-2 par exemple. Qu’à cela ne tienne, on nous promet un traitement d’une fidélité hors pair, avant tout assuré par le fait (dont on se doutait un peu à vrai dire) que ce sont principalement des fans de la franchise de Square Enix qui ont planché sur ce set très attendu.

Des fans qui parlent aux fans, donc, avec pas mal de petites choses pensées pour faire plaisir aux amoureux de chacun des titres, ou de la série dans sa globalité. Ainsi, on retrouve bien sûr une certaine quantité de chocobos, par exemple, créature iconique de la franchise de Square Enix, avec une carte spéciale dorée qui ne paraîtra qu’en 77 exemplaires à travers le monde, pas un de plus. Les chasseurs d’étrangetés et de pièces rares seront aux anges, mais leurs chances de tomber sur ladite créature sont minces ! Dans un autre style, les fans de la première heure seront peut-être surpris, peut-être ravis, de découvrir que tous les Cid ont droit à leur propre carte, dont seul le visuel diffère. Un petit clin d’œil qui fait plaisir, et auquel on ne s’attendait pas le moins du monde.

Une question nous brûlait personnellement les lèvres, et les membres de Wizards of the Coast participant à la présentation y ont rapidement répondu : comment allaient-ils représenter Final Fantasy XI et Final Fantasy XIV, tous deux étant des MMO-RPG dans lesquels on se fabrique son propre protagoniste. La réponse est simple : pour ces deux jeux, c’est l’univers, les histoires s’y déroulant et les grands antagonistes qui priment. Un tour de force qui permet à ces deux MMO de trouver leur place dans le vaste catalogue de cartes que propose cette extension. Et même via un deck Commander, concernant Final Fantasy XIV, c’est dire combien il y avait matière à faire avec ce titre d’une densité rare.

À noter que Wizards of the Coast a souhaité clarifier un point au sujet des quatre decks Commander qui sont prévus : chacun d’entre eux, hormis quelques rares exceptions, ne proposera que des cartes liées au jeu représenté. Si vous achetez le deck Commander Final Fantasy VI, alors vous aurez droit à une expérience dédiée à Final Fantasy VI, et rien d’autre. Une promesse alléchante, qui donne envie de découvrir vite toutes les cartes tournant autour des titres iconiques qui ont bénéficié de leur propre deck, à savoir le sixième, le septième, le dixième et le quatorzième. À ce niveau, non pas que nous soyons déçus car il aurait semblé compliqué de réaliser seize decks Commander, mais on aurait aimé que l’offre soit un peu plus vaste, avec pourquoi pas Final Fantasy IX (histoire de coïncider avec l’hypothétique sortie d’un remake) ou Final Fantasy XIII (qui regagne ses lettres de noblesse depuis quelques années).

Que les fans de Final Fantasy et du travail de Square Enix en général se rassurent, Wizards of the Coast n’a pas agit seul, et l’entreprise nippone a été régulièrement consultée, donnant même lieu à des voyages de l’équipe créative au Japon. Les possesseurs de la franchise tant appréciée ont donc approuvé le travail réalisé sur cette extension. Mais ce n’est pas tout : plusieurs artistes ayant déjà travaillé sur Final Fantasy, dont certains vous parleront certainement, même si vous n’êtes pas un fin connaisseur, sont à remercier pour le design des cartes. Parmi eux, comment ne pas citer Yoshitaka Amano et Tetsuya Nomura ? Deux figures légendaires qui nous offrent des visuels absolument divins. Notez aussi que Wizards of the Coast est allé piocher dans différents concept arts d’époque, donnant lieu à quelques cartes pleines de nostalgie.

Réinventer Final Fantasy

Une autre question nous taraudait avant de débuter cette conférence en ligne : comment représenter Final Fantasy premier du nom, alors que celui-ci n’est finalement qu’une ébauche de ce que sera la série par la suite, manquant à la fois de profondeur par rapport à ses successeurs et de consistance. Avis très personnel, on en convient parfaitement, mais qui appelait toutefois à réponse, qui ne tarda pas à arriver. En vérité, pour Wizards of the Coast, loin de l’ébauche, Final Fantasy premier du nom est plutôt un socle sur laquelle la série s’est reposée, un terreau fertile qui a permit à Square puis Square Enix de développer des univers de fantasy variés. Ainsi, le premier volet tient une place de choix dans cette extension de Magic. On retrouvera donc les cristaux, qui devraient avoir une certaine importance dans le set, mais aussi certains antagonistes, comme le mythique Garland.

Mais surtout, puisqu’ils tiennent une place importante dans le gameplay des premiers opus, les jobs sont ici de retour. On nous a confié que, très tôt dans la création de l’extension, Wizards of the Coast s’est interrogé sur le moyen de mettre en valeur ces jobs, et surtout en pratique. Parce que non contents d’être présents, ils ne feront pas de la simple figuration, et devraient se révéler bien utiles en jeu. À priori, les jobs se présenteront sous la forme d’artefacts d’équipement, qui conféreront donc des bonus aux cartes auxquelles elles seront attribuées. Si on ne nous a pas expliqué dans quelle mesure, on sait toutefois que le combo Cloud de Final Fantasy VII, plus l’épée Buster précédemment possédée par Zack, devrait être très puissant par exemple.

Cette extension marque aussi le retour des cartes retournables, qui devraient avoir plusieurs utilités. Parmi elles, et cela nous a semblé bien trouvé, pouvoir représenter les deux formes d’un boss marquant sur le même bout de carton. Il faut aussi s’attendre à retrouver différentes invocations iconiques de la franchise, parmi lesquelles le légendaire Bahamut, dont la carte nous a déjà conquis. Enfin, les amateurs de doggos seront surement ravis d’apprendre que Angelo, le chien de Linoa dans Final Fantasy VIII, sera de la partie. Bien que celui-ci ne sera disponible que sous la forme de jeton, utilisable avec la maîtresse uniquement. La carte est toutefois très jolie !

Il est bon de noter que cette présentation n’avait pas pour but de répondre à toutes les questions que l’on pouvait se poser sur ce set très attendu, au contraire. Plus encore que pour Aetheredrift puis Tarkir : La Tempête des Dragons, c’était surtout l’occasion de faire grandir notre appétit et notre curiosité. Ce qui a, nous sommes bien obligés de l’avouer, très bien marché. On aurait aimé en voir plus, en apprendre plus, mais pas le choix, il va falloir attendre que Wizards of the Coast dévoile les différentes cartes à venir, ou bien que l’extension Final Fantasy sorte. Ce qui ne tardera plus, puisque sa commercialisation débutera le 13 juin prochain, dans un mois tout rond donc. Et n’ayez pas peur de ne pas vous y retrouver si vous ne connaissez pas la série de Square Enix sur le bout des doigts (en même temps, difficile de tout savoir, même en étant un gros joueur) : chaque carte affichera le numéro du jeu correspondant. Une riche idée.

En attendant, on vous rappelle qu’il est possible de précommander les différents produits qui composent cette extension (même si le stock part à une vitesse assez impressionnante). D’un côté les boosters classiques, vendus 6,99 euros, les Starter Kits vendus 19,99 euros (et permettant de se lancer dans une partie à deux sans perdre de temps), et les decks Commander à 69,99 euros. De l’autre, la gamme premium, avec les Boosters Collector qui devraient coûter une trentaine d’euros, et les decks Commander Collector, proposant leur 100 cartes à minima en brillantes, à 149,99 euros.