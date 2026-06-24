Pokémon TCG Pocket dévoile sa nouvelle extension Jours Heureux, placée sous le signe de la mignonnerie

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En plus de capitaliser sur le jeu de cartes physique qui fête son trentième anniversaire, The Pokémon Company continue de proposer très régulièrement de nouveaux boosters à ouvrir dans Pokémon TCG Pocket. Pour sa prochaine extension, le jeu se met à l’heure estivale avec des Pokémon qui profitent du beau temps (sans canicule), et qui ont en plus le mérite d’être tous absolument adorables.

Pokémon TCG Pocket

Tout mignon tout plein

Avec l’extension Jours Heureux, Pokémon TCG Pocket tente de nous faire oublier les horreurs du monde pendant un instant en captant notre attention avec des bouilles plus mignonnes les unes que les autres. Ce nouveau set de cartes sera donc centré sur les Pokémon les plus craquants du Pokédexe, de Tiplouf à Nymphali, sans jamais oublier le roi Pikachu. Les fans de doggos seront aux anges avec de nouvelles cartes Caninos, Rocabot ou Voltoutou, et c’est bien pour ça que la carte Dresseuse Fan de Chiots sera ajoutée ici.

Vous découvrirez cette extension dès le mardi 30 juin prochain. On apprend également que jusqu’à la mi-juillet, un événement autour de Jours Heureux sera mis en place avec des quêtes spéciales en jeu, tandis que la fin du mois nous réserve des missions pour obtenir des boosters promo avec des cartes comme Zorua ou Emolga.

Pokémon TCG Pocket est disponible en free-to-play sur les mobiles iOS et Android.

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Jaquette de Pokemon Trading Card Game Pocket
Pokemon Trading Card Game Pocket
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Date de sortie : 30/10/2024

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