Pokémon Pokopia sortira en mars 2026 sur Switch 2, et sur une Game-Key Card

Quand sortira Pokémon Pokopia ?

The Pokémon Company et Nintendo auraient pu garder le suspense autour de la date de sortie de Pokémon Pokopia jusqu’à la diffusion d’une nouvelle vidéo, mais ils en ont décidé autrement. Le duo annonce ainsi que Pokémon Pokopia sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026, ce qui devrait largement booster les résultats du constructeur juste avant la fin de l’année fiscale, et l’aider à atteindre son nouvel objectif de ventes pour sa console.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce jeu, notez bien la date du 13 novembre, puisqu’à 15 heures (heure de Paris), une nouvelle bande-annonce de Pokémon Pokopia sera diffusée. Avant cela, Nintendo a confirmé que le jeu aura bien droit à une édition physique, ou presque.

Il s’agira là d’une Game-Key Card, un format qui n’est pas des plus appréciés au sein du public, mais qui n’aura sans doute pas beaucoup d’impact sur une sortie telle que celle-ci. Et d’ailleurs, Nintendo profite de cette annonce pour mettre en ligne une vidéo expliquant le fonctionnement des Game-Key Card. Pour rappel, ces versions contiennent bien une cartouche, mais celle-ci demande un téléchargement obligatoire pour pouvoir profiter du jeu. Autant vous dire que les commentaires sous cette vidéo ne sont pas des plus positifs.