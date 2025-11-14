Prévu pour mars prochain, Pokémon Pokopia est maintenant disponible en précommande

Où trouver Pokémon Pokopia au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci-dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Pokémon Pokopia est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour le moment, les tarifs sont calés au prix conseillé fixé par Nintendo, mais d’ici la sortie, attendez-vous à ce qu’ils baissent au fil des mois. Il faut également préciser que même si le jeu est proposé dans une édition physique, il s’agit ici d’une version Game-key Card, ou « clé de jeu ». Cela veut dire que la cartouche ne contient pas toutes les données du jeu, et vous demandera un téléchargement afin d’en profiter. Un détail important pour les collectionneurs.

Pour rappel, Pokémon Pokopia sortira le 5 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.