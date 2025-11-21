Incroyable ! Le PlayStation VR2 s’offre une promotion de 100€ pendant le Black Friday

Où trouver le PlayStation VR2 au meilleur prix ?

Que ce soit chez Micromania, la Fnac, Cdiscount, ou Carrefour pour ne citer qu’eux, le PlayStation VR2 est tarifé aux alentours de « seulement » 350€, contre 450€ habituellement. Et si ça ne vous suffit pas pour vous pousser à l’achat, sachez que le casque de réalité virtuelle est actuellement vendu à 334€ chez Amazon pendant le Black Friday. Intéressant, non ?

Pour rappel, le PlayStation VR2 est la dernière innovation en matière de casque VR créée par Sony. Grâce à ses lentilles OLED Fresnel de résolution 2000 x 2040 par œil, il vous offre la possibilité de profiter de graphismes 4K HDR, d’une fréquence d’images par seconde maximale de 120 fps en jeu, ainsi que d’un champ de vision de 110 degrés. Autant dire qu’il possède largement ce dont vous avez besoin pour jouer avec un maximum de confort, aussi bien sur des sessions courtes que longues.

Et côté jeux, s’il est vrai que son catalogue manque un peu de richesse, vous pouvez compenser ce défaut en vous procurant son adaptateur PC qui va avec. Tarifé à 60€ environ, il est indispensable pour accéder notamment à votre bibliothèque SteamVR par l’intermédiaire du casque. Attention toutefois à vérifier également que vous disposez de la configuration PC suffisante au préalable !