Black Friday : Voici la liste des meilleurs bons plans jeux vidéo et high-tech (PS5, Switch 2, manettes, casques VR…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le Black Friday a officiellement débuté aujourd’hui, avec des milliers de bons plans à ne pas manquer. Mais vous vous en doutez, naviguer entre toutes ces offres n’est jamais évident, même si on ne s’intéresse qu’au secteur jeu vidéo et à l’high-tech. Alors on vous résume ici les meilleurs bons plans à ne pas manquer durant le Black Friday 2025.
Les meilleures offres du Black Friday 2025
Dans cet article, vous retrouverez l’ensemble des meilleurs bons plans pour le Black Friday 2025, dans les catégories du jeu vidéo et high-tech :
Consoles
- PlayStation 5 Slim Standard à 449,99 €
- PlayStation 5 Slim Standard + EA Sports FC 26 à 434,99 € avec le code 15DES129
- PlayStation 5 Slim Standard + The Last of Us Part I + The Last of Us Part II à 484,99 € avec le code 15DES129
- PlayStation 5 Slim Digitale à 349,99 €
- PlayStation 5 Pro à 699,99 €
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 454,99 €
- Nintendo Switch 2 à 419,99 €
Accessoires consoles
- PlayStation Portal à 184,99 €
- Manette DualSense à 54 €
- Manette Xbox à 39,99 €
- Volant de course Logitech G29 à 174,99 €
Jeux
PlayStation 5
- Assassin’s Creed Shadows à 44,99 €
- Astro Bot à 41,12 €
- Battlefield 6 à 53,70 €
- Black Myth Wukong à 50,99 €
- Death Stranding 2: On the Beach à 54,99 €
- DOOM: The Dark Ages à 41,66 €
- Dragon Age: The Veilguard à 11,99 €
- EA Sports FC 26 à 40,39 €
- God of War Ragnarok à 24,99 €
- Hell is Us à 38,90 €
- Horizon Zero Dawn Remastered à 19,99 €
- Jurassic World Evolution 3 à 39,90 €
- Kingdom Come : Deliverance II à 32,99 €
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered à 17,73 €
- Lies of P à 28,92 €
- Marvel’s Spider-Man 2 à 35,99 €
- Metaphor ReFantazio à 29,99 €
- Rise of the Ronin à 29,99 €
- Sonic Superstars à 22,57 €
- Star Wars Outlaws édition limitée à 19,99 €
- Stellar Blade à 49,92 €
- The Last of Us Part II Remastered à 27,99 €
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 à 24,99 €
Switch 2
- Kirby Air Riders à 51,99 €
- Hades II à 36,90 €
- Rune Factory: Guardians of Azuma à 35,23 €
- Split Fiction à 31,13 €
- Star Wars Outlaws à 32,84 €
- Story of Seasons Grand Bazaar à 29,99 €
Switch
- Bluey: Le Jeu Video à 24,99 €
- Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition à 27,99 €
- Goldorak Le Festin des Loups à 19,99 €
- GRIS Deluxe à 43,49 €
- It Takes Two à 23,50 €
- Just Dance 2026 à 29,99 €
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe Edition à 39,99 €
- Mario + Lapins Cretins: Sparks Of Hope à 12,99 €
- Prince of Persia The Lost Crown à 19,99 €
- Sonic Racing: CrossWorlds à 33,57 €
- Star Overdrive à 25,99 €
- Tales of the Shire à 21,23 €
- Tomb Raider IV-VI Remastered à 19,99 €
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Edition Collector à 91,72 €
Casques réalité virtuelle
- Meta Quest 3S 128 Go à 279,99 €
- Meta Quest 3S 256 Go à 369,99 €
- PlayStation VR 2 à 334,99 €
- PICO 4 Ultra 256 Go à 399 €
Casques audio
- Logitech G Pro X SE à 54,99 €
- Logitech G PRO X LIGHTSPEED à 99,99 €
- Sony Pulse Elite à 119 €
- SteelSeries Casque sans fil Arctis Nova 7 à 149,99 €
- Turtle Beach Stealth 500 à 49,99 €
Souris
SSD
LEGO
N’hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour consulter les offres valables jusqu’au 1er décembre, date de vraie fin de ce Black Friday.
Cet article peut contenir des liens affiliés