PlayStation : Le PSSR amélioré de la PS5 Pro arrive sur Crimson Desert, Final Fantasy VII Rebirth, et bien d’autres
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Rédigé par Alexis
Tandis qu’Xbox est en train de commencer sa campagne de communication autour du Project Helix, sa prochaine console de nouvelle génération, PlayStation s’occupe de consolider l’intérêt que revêt sa PS5 Pro, et qui n’est pas encore bien visible pour tout le monde, surtout vu son prix. Un des arguments censés convaincre se trouve du côté de la mise à jour du PSSR. Teasée depuis quelque temps par Mark Cerny, elle arrive dès aujourd’hui sur une belle dizaine de titres third party.
Cyberpunk 2077 et d’autres vont suivre
Parmi les atouts de la PS5 Pro, on relève la technologie PSSR (pour PlayStation Spectral Super Resolution). Cette bibliothèque d’IA analyse les images pixel par pixel et upscale le rendu afin de l’améliorer. En gros, c’est grâce à lui que l’on peut profiter à la fois profiter du meilleur framerate et de la meilleure résolution possible sans avoir à consommer un nombre de ressources déraisonné pour une console décente.
Et Mark Cerny l’avait dit, une version améliorée de ce PSSR arriverait pour améliorer ces performances. Si, depuis quelques jours, le premier à avoir hérité de cette mise à jour n’est autre que l’ultra-populaire Resident Evil Requiem, d’autres jeux complètent la liste du côté des éditeurs tiers.
D’abord, et malgré une preview de Digital Foundry basé sur l’ancienne version du PSSR, Crimson Desert va bel et bien l’embarquer dès le 19 mars, jour de sa sortie. Ensuite, voici la liste des autres jeux qui, à partir du 17 mars à 6 heures du matin, accueilleront la mise à jour PSSR amélioré :
- Silent Hill 2 Remake
- Silent Hill f
- Dragon Age: The Veilguard
- Alan Wake 2
- Control
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Final Fantasy VII Rebirth
- Nioh 3
- Rise of the Ronin
- Monster Hunter Wilds
- Dragon’s Dogma 2
Voici donc une petite liste fort sympathique qui donnera peut-être envie de (re)lancer un de ces jeux. Sur le papier en tout cas, ils semblent être des candidats intéressants pour y voir de meilleures performances techniques. Notez que d’autres jeux vont très bientôt hériter de ce PSSR amélioré, comme Assassin’s Creed Shadows et Cyberpunk 2077, en sachant que le compte-gouttes va se poursuivre et que les futures productions l’intègreront par défaut.
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Date de sortie : 19/03/2026