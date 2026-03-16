PlayStation : Le PSSR amélioré de la PS5 Pro arrive sur Crimson Desert, Final Fantasy VII Rebirth, et bien d’autres

Cyberpunk 2077 et d’autres vont suivre

Parmi les atouts de la PS5 Pro, on relève la technologie PSSR (pour PlayStation Spectral Super Resolution). Cette bibliothèque d’IA analyse les images pixel par pixel et upscale le rendu afin de l’améliorer. En gros, c’est grâce à lui que l’on peut profiter à la fois profiter du meilleur framerate et de la meilleure résolution possible sans avoir à consommer un nombre de ressources déraisonné pour une console décente.

Et Mark Cerny l’avait dit, une version améliorée de ce PSSR arriverait pour améliorer ces performances. Si, depuis quelques jours, le premier à avoir hérité de cette mise à jour n’est autre que l’ultra-populaire Resident Evil Requiem, d’autres jeux complètent la liste du côté des éditeurs tiers.

D’abord, et malgré une preview de Digital Foundry basé sur l’ancienne version du PSSR, Crimson Desert va bel et bien l’embarquer dès le 19 mars, jour de sa sortie. Ensuite, voici la liste des autres jeux qui, à partir du 17 mars à 6 heures du matin, accueilleront la mise à jour PSSR amélioré :

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill f

Dragon Age: The Veilguard

Alan Wake 2

Control

Senua’s Saga: Hellblade II

Final Fantasy VII Rebirth

Nioh 3

Rise of the Ronin

Monster Hunter Wilds

Dragon’s Dogma 2

Voici donc une petite liste fort sympathique qui donnera peut-être envie de (re)lancer un de ces jeux. Sur le papier en tout cas, ils semblent être des candidats intéressants pour y voir de meilleures performances techniques. Notez que d’autres jeux vont très bientôt hériter de ce PSSR amélioré, comme Assassin’s Creed Shadows et Cyberpunk 2077, en sachant que le compte-gouttes va se poursuivre et que les futures productions l’intègreront par défaut.