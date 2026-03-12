Crimson Desert se dévoile enfin sur PS5 Pro et le verdict est plus que rassurant

Gigantesque, fourni et ambitieux, Crimson Desert a depuis longtemps questionné sur ses performances techniques. Les images diffusées publiquement jusqu’ici venaient exclusivement de la version PC. On le sait à présent, une config’ de compétition est capable de faire tourner le titre de Pearl Abyss dans les meilleures conditions. Mais les consoles alors ? Eh bien un pas en avant a été fait grâce à des premières images pré-lancement capturées sur PS5 Pro grâce à Digital Foundry. En résulte une analyse particulièrement rassurante.

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

