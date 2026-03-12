Crimson Desert se dévoile enfin sur PS5 Pro et le verdict est plus que rassurant

Une version sans PSSR amélioré mais convaincante

Si l’ensemble de la presse s’est vue octroyé une clé PC de Crimson Desert, seul Digital Foundry semble avoir reçu une version PS5. Le site spécialisé dans l’analyse tech a publié un test du mastodonte de Pearl Abyss sur PS5 Pro, mais pas la classique. C’est donc l’occasion d’avoir une idée plus précise et en conditions réelles pour savoir si enfin on peut être rassuré ou non.

En tout premier lieu, il faut préciser que cette version de Crimson Desert testée par John Linneman tournait sans le PSSR amélioré, alors qu’il sera bel et bien supporté au lancement. La technologie permettant l’upscaling de l’image a en effet récemment bénéficié d’une version améliorée. Le dernier Resident Evil Requiem en a par exemple hérité, pour un résultat concluant.

Sans cette version, Digital Foundry oriente ses préférences sur le mode Équilibré, cappé à 40fps et en 1440p. Le framerate tient globalement son rang dans chaque mode, mais dans certaines situations où la zone est particulièrement chargée, il peine un peu plus. Un constat visible surtout en mode performances, qui vise 60 fps et dont les chutes sont donc plus facilement visibles, et plus importantes.

Toujours selon Linneman, le mode Qualité, offrant la meilleure résolution, accentue la sensation de lourdeur vis-à-vis du contrôle de la caméra et même de la réactivité des mouvements du personnage après input. Ensuite, d’une manière générale, le journaliste conseille de désactiver la Vsync pour les écrans ne supportant pas le VRR. Car, sinon, le jeu rencontre énormément de tearing, autrement dit, une image qui se « déchire », ce qui est particulièrement désagréable pour l’œil.

À l’inverse, même avec un écran compatible VRR, et un Vsync activé, autant en mode Performance le rendu est particulièrement fluide et agréable, autant dans les autres modes l’absence de low frame compensation fait que le tearing refait surface lorsque le taux de fps est inférieur à celui couvert par le VRR. Pour ce qu’il en est du ray tracing, et sans surprise, plus on monte dans les modes, plus il est précis et détaillé.

En bref, la version PS5 Pro est satisfaisante, surtout dans la perspective du support du PSSR amélioré, faisant potentiellement du mode Performance le mode à privilégier. Notons enfin qu’il n’a pas été mention particulière de gros freeze ni de crash. Allez, encore un peu et on aura peut-être une présentation des consoles « normales » que sont la PS5 et les Xbox Series X|S.

Réponse le 19 mars, jour de la sortie de Crimson Desert.