PlayStation Plus : On connait en avance les jeux Essential de septembre, avec notamment Chained Echoes
Sony a beau avoir un rendez-vous fixe tous les mois pour nous annoncer les jeux de l’abonnement PlayStation Plus de celui d’après, il peut arriver que des fuites interviennent, indiquant en avance l’identité des titres concernés. C’est ce qu’il se passe avec la fournée de septembre 2026, sur laquelle Dealabs semble avoir mise la main.
Les jeux offerts du PlayStation Plus Essential de septembre
On espère que vous avez réussi à récupérer l’excellent Big Walk et à trouver des partenaires pour mener son aventure mémorable. En tout cas, soyez bien sûr de l’avoir mis dans votre bibliothèque avant le 1er septembre. Car à partir de là, trois nouveaux titres viendront être proposés aux titulaires de l’abonnement Essential.
L’info nous vient, en avance, du fameux billbil-kun pour Dealabs, et dans cette sélection, la présence de l’excellent RPG Chained Echoes est à noter. Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour septembre 2026 :
- Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4
- Chained Echoes | PS4 (PS5 ?)
- Wobbly Life | PS5, PS4
Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?
Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?
L’officialisation de cette liste devrait être réalisée ce 26 août vers 17h30 pour une disponibilité le mardi 1er septembre à partir de 10h. Comme d’habitude, il faudra se rendre sur l’onglet PlayStation Plus de la console pour aller récupérer les jeux avant le 6 octobre.