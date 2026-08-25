PlayStation Plus : On connait en avance les jeux Essential de septembre, avec notamment Chained Echoes

Les jeux offerts du PlayStation Plus Essential de septembre

On espère que vous avez réussi à récupérer l’excellent Big Walk et à trouver des partenaires pour mener son aventure mémorable. En tout cas, soyez bien sûr de l’avoir mis dans votre bibliothèque avant le 1er septembre. Car à partir de là, trois nouveaux titres viendront être proposés aux titulaires de l’abonnement Essential.

L’info nous vient, en avance, du fameux billbil-kun pour Dealabs, et dans cette sélection, la présence de l’excellent RPG Chained Echoes est à noter. Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour septembre 2026 :

Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4

Chained Echoes | PS4 (PS5 ?)

Wobbly Life | PS5, PS4

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?

L’officialisation de cette liste devrait être réalisée ce 26 août vers 17h30 pour une disponibilité le mardi 1er septembre à partir de 10h. Comme d’habitude, il faudra se rendre sur l’onglet PlayStation Plus de la console pour aller récupérer les jeux avant le 6 octobre.