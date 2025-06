PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de juillet avec Diablo IV avec d’autres bonus pour fêter les 15 ans de l’abonnement

Quels jeux PS Plus Essentials en juillet 2025 ?

Au programme de ce mois de juillet sur le PS Plus Essentials, l’un des jeux Blizzard les plus prisés du moment, accompagné pas un grand nom de la scène du versus fighting, et enfin un jeu français qui nous demande de ne pas manquer de souffle et de bien s’accrocher.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en juillet sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Des bonus pour fêter les 15 ans de l’abonnement

Et ce n’est pas tout. Le PlayStation Plus fête son quinzième anniversaire, et entend bien gâter un peu plus ses abonnés, même si les récompenses supplémentaires ne seront pas disponibles pour tout le monde. Voici les autres avantages du PS Plus qui arrivent dès aujourd’hui :

Monster Hunter Wilds et WWE 2K25 disposent de nouvelles versions d’essai sur le PS Plus Premium

Du 27 au 29 juin, des remises exceptionnelles auront lieu sur le PS Store pour tous les abonnés

Un pack PS Plus Valorant est distribué dès aujourd’hui à tous les abonnés

Des tournois spéciaux auront lieu ce 28 juin dans certains jeux comme Tekken 8 ou EA Sports FC pour récupérer de la monnaie virtuelle ou des avatars

Une remise de 15% sur les films du Sony Picture Core

Un week-end de jeu gratuit en ligne (du 28 juin à 0 h 01 au 29 juin à 23 h 59 heure locale)

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux seront disponibles le mardi 1er juillet 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.