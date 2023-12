Quels jeux PS Plus en janvier 2024 ?

Comme tous les mois, la sélection est assez variée et permet de découvrir trois nouveaux titres sans débourser un centime de plus pour les abonnés Essentials du PlayStation Plus. On retrouve ici une grande aventure à vivre, aux côtés d’un jeu plus orienté vers l’action ainsi qu’un action-RPG au design séduisant.

Voici la liste des jeux offerts en janvier sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 2 janvier 2024 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.