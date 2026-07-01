PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juillet

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Dans tout le bruit causé par l’annonce de Sony autour de l’arrêt de production des jeux physiques (sur disque) chez PlayStation, on en aurait presque oublié le fait que la sélection des jeux du PlayStation Plus était attendue pour aujourd’hui. On découvre donc les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials dès la semaine prochaine.

PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Logo du PlayStation Plus // Source : Sony

Quels jeux PS Plus Essentials en juillet 2026 ?

Dans cette tête de liste, c’est bien entendu Call of Duty: Modern Warfare III qui domine et qui devrait éclipser les deux autres jeux de la liste malgré leurs qualités. On s’étonnera toujours de voir des jeux brandés Microsoft sortir dans l’abonnement de Sony, surtout à l’heure où le Xbox Game Pass n’a plus droit aux jeux Call of Duty dès leur sortie.

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Les jeux du PlayStation Plus Essential en juillet 2026 // Source : Sony

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en juillet sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour une fois, les jeux du PlayStation Plus Essentials ne sont pas accessibles dès le premier mardi du mois. Les jeux seront disponibles le mardi 7 juillet 2026 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.

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