PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en novembre avec GTA V et Pacific Drive
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Comme chaque mois, le PlayStation Extra accueille de nouveaux titres au sein de son catalogue, tout comme le PlayStation Plus Premium qui fait la part belle au rétro-gaming. Sony a dévoilé aujourd’hui la liste des prochains titres à rejoindre l’abonnement, et le plus gros nom affiché ici arrive avec un timing qui pourra faire sourire, ou agacer certains.
Les jeux du mois de novembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Quoi de mieux que de retrouver GTA V dans l’abonnement pour patienter jusqu’à GTA VI ? Bon, on plaisante tant le jeu de Rockstar fait des allers-retours dans le PlayStation Plus, et tant le jeu a déjà trouvé preneur dans à peu près tous les foyers intéressés par celui-ci. En dehors de GTA V, vous pourrez aussi aller vous creuser les méninges avec The Talos Principle 2, ou bien effectuer un road-trip très dangereux dans Pacific Drive. Tous ces titres seront disponibles dès le 18 novembre.
Voici la liste des jeux à retrouver en novembre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Grand Theft Auto V | PS5, PS4
- Pacific Drive | PS5
- Still Wakes the Deep | PS5
- Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4
- Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4
- The Talos Principle 2 | PS5
- Monster Jam Showdown | PS5, PS4
- MotoGP 25 | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4
Cet article peut contenir des liens affiliés