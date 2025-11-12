PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en novembre avec GTA V et Pacific Drive

Les jeux du mois de novembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Quoi de mieux que de retrouver GTA V dans l’abonnement pour patienter jusqu’à GTA VI ? Bon, on plaisante tant le jeu de Rockstar fait des allers-retours dans le PlayStation Plus, et tant le jeu a déjà trouvé preneur dans à peu près tous les foyers intéressés par celui-ci. En dehors de GTA V, vous pourrez aussi aller vous creuser les méninges avec The Talos Principle 2, ou bien effectuer un road-trip très dangereux dans Pacific Drive. Tous ces titres seront disponibles dès le 18 novembre.

Voici la liste des jeux à retrouver en novembre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium