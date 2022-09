Pacific Drive

Pacific Drive est un jeu de survie façon road-trip en vue à la première personne développé et édité par Ironwood Studios. Prenant place dans une version surréaliste et étrange du Nord-Ouest Pacifique des Etats-Unis d'Amérique, le joueur ou la joueuse doit améliorer sa voiture au fil des excursions afin de percer un secret oublié depuis longtemps et situé au cœur de la Zone d'Exclusion Olympique.