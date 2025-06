PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux de juin avec FBC: Firebreak et Battlefield 2042

Les jeux de juin sur le PlayStation Plus Extra/Premium

La plus grosse sortie de ce mois de juin sur le PlayStation Plus Extra et Premium, c’est bien entendu l’arrivée de FBC: Firebreak. Le spin-off coopératif de Control signé par Remedy sera le jeu à ne pas louper dans l’abonnement, puisqu’il arrivera sur le service dès le jour de sa sortie. On notera également l’arrivée d’un grand classique dans l’abonnement Premium.

Voici la liste des jeux que vous retrouverez en juin dans l’abonnement PlayStation Plus Extra & Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5 (Classique PS2)

Tous les jeux ici présentés seront disponibles dans l’abonnement à partir du 17 juin.