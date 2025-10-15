PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Silent Hill 2 Remake et Until Dawn
Le PlayStation Plus continue de se mettre à jour, cette fois-ci en ajoutant des nouveaux jeux au sein de ses paliers Extra et Premium. En ce mois d’octobre, vous découvrirez quelques titres qui méritent le détour, étant donné que l’abonnement met à l’honneur des jeux relativement récents, dont beaucoup partagent un thème en commun, qui est de saison.
Les jeux du mois d’octobre sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Pour cette nouvelle fournée, Sony a décidé de jouer la carte d’Halloween. Et pas de n’importe quelle manière, puisque l’abonnement va accueillir dans ses rangs une licence culte avec le remake de Silent Hill 2. Mais pas seulement, parce que l’on continuera à frissonner devant le remake d’Until Dawn, lui aussi de la partie. Autant vous dire qu’entre ça et Alan Wake 2 disponible via le palier Essentials, vous en aurez pour votre argent si vous aimez l’horreur, ce qui compense le peu d’ajouts pour ce mois d’octobre.
Voici la liste des jeux à retrouver en octobre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Silent Hill 2 Remake | PS5
- Until Dawn | PS5
- V Rising | PS5
- Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4
- Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4
- As Dusk Falls | PS5, PS4
- Wizard with a Gun | PS5
PlayStation Plus Premium
- Tekken 3 | PS5, PS4
