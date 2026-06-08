Guild Wars 3 : ArenaNet promet un modèle économique sain et de ne pas laisser tomber Guild Wars 2 et Reforged

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Produire la suite d’un MMO n’est pas une tâche aisée. Derrière l’enthousiasme qu’il peut y avoir en ce moment autour de l’annonce de Guild Wars 3, ArenaNet sait qu’il a ici un virage difficile à négocier, et qu’il se doit de rassurer sa communauté la plus fidèle. C’est pourquoi il préfère clarifier certaines choses à propos de ce prochain épisode, ainsi que pour ceux déjà sortis.

Guild Wars 3

Pas de changement sur le modèle économique

Annoncé lors du Summer Game Fest, Guild Wars 3 n’a finalement rien montré, laissant beaucoup de questions sans réponse. IGN a tout de même pu s’entretenir avec Collin Johanson (interview retranscrite par Eurogamer), qui est à la tête du studio, pour obtenir quelques détails sur le futur MMO.

Ce que l’on retiendra ici, c’est que Guild Wars 3 ne succombera pas aux modes du moment et disposera du même modèle économique que les autres jeux de la série, c’est-à-dire un format premium à l’achat, sans Battle Pass ou abonnement.  Johanson dit aussi vouloir respecter l’emploi du temps du public, car il sait que jouer à MMO est particulièrement énergivore :

« Nous avons le sentiment que le genre MMO est prêt pour un renouveau. Le genre a stagné, et nous jouons aux mêmes jeux depuis plus de dix ans. C’est là qu’ArenaNet excelle : lorsqu’on se dit : « Résolvons ces problèmes et innovons ! » »

ArenaNet veut prendre toutes les bonnes décisions

Dans une autre vidéo qui a fait suite à l’annonce de Guild Wars 3, Johanson a aussi voulu rassurer la communauté de Guild Wars: Reforged et Guild Wars 2. Malgré le développement du troisième, ces deux jeux ne seront pas abandonnés et continueront de recevoir du contenu dans les années à venir :

« Je veux que vous sachiez que notre studio est engagé à poursuivre le développement de Guild Wars: Reforged et Guild Wars 2 pour les années à venir. Nous ne remplaçons pas votre jeu préféré. Nous allons continuer leur support. »

Il explique que cela est motivé par l’expérience passée du studio sur la transition entre le premier épisode et le deuxième. À l’époque, les choses n’ont pas été très fluides et le premier Guild Wars a été un peu délaissé. Le studio dit avoir appris de ses erreurs sur ce point.

Ainsi, Guild Wars: Reforged va bientôt avoir droit à de nouveaux donjons, tandis que Guild Wars 2 aura droit à une année chargée. En dehors du dernier contenu de Visions of Eternity qui arrive à la fin de l’année, le jeu va aussi ajouter de nouvelles choses dans sa partie Monde contre Monde, tout en retravaillant du contenu qui n’est plus à niveau.

Cela passera par des améliorations techniques, mais aussi par un meilleur équilibrage, ou encore par des combats retravaillés comme celui de Zitan. Le jeu recevra aussi une map qui permettra de faire la passerelle vers Guild Wars 3, tout comme des challenges qui vous récompenseront aussi bien dans le deuxième épisode que dans le prochain.

Et après la sortie de Guild Wars 3, l’aventure continuera dans la Tyrie. En somme, peu importe votre Guild Wars préféré, des nouveautés vous attendent avant et après la sortie du nouveau MMO.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Guild Wars 2
Guild Wars 2
pc

Date de sortie : 28/08/2012

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Guild Wars se met à jour avec Guild Wars Reforged, qui retravaille l’aspect visuel du MMO

pc
Guild Wars se met à jour avec Guild Wars Reforged, qui retravaille l’aspect visuel du MMO

Guild Wars 2 est toujours bien vivant et prépare le terrain pour sa nouvelle extension, Visions of Eternity

pc
Guild Wars 2 est toujours bien vivant et prépare le terrain pour sa nouvelle extension, Visions of Eternity

Guild Wars 2 vous plonge dans les mystères de la Tour du sorcier avec la nouvelle extension Secrets of the Obscure

pc
Guild Wars 2 vous plonge dans les mystères de la Tour du sorcier avec la nouvelle extension Secrets of the Obscure

Guild Wars 2 : l’extension End of Dragons disponible dès maintenant, ce qu’il faut savoir

pc
Guild Wars 2 : end of dragons
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

On a joué à Resonance: A Plague Tale Legacy : le pari le plus risqué d’Asobo
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy
Halo: Campaign Evolved fait le plein d’action dans une nouvelle bande-annonce, et dévoile ses configurations PC
pc ps5 xbox series
Halo: Campaign Evolved fait le plein d’action dans une nouvelle bande-annonce, et dévoile ses configurations PC
Sea of Stars se met à jour une toute dernière fois et débarque sur Switch 2
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one
Sea of Stars se met à jour une toute dernière fois et débarque sur Switch 2
Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures
switch switch 2
Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures
La saga Persona dépasse les 30 millions de jeux vendus avant un nouvel aperçu de Persona 4 Revival à venir le 19 juin
pc ps5 xbox series
La saga Persona dépasse les 30 millions de jeux vendus avant un nouvel aperçu de Persona 4 Revival à venir le 19 juin
Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images
pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images
Le gouvernement français inflige une amende de 35 millions d’euros à Nintendo suite à l’affaire du Joy-Con drift
switch
Le gouvernement français inflige une amende de 35 millions d’euros à Nintendo suite à l’affaire du Joy-Con drift
Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua
Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua
The Wolf Among Us 2 : Telltale explique pourquoi AdHoc (Dispatch) est parti du projet, et évoque son avenir
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us 2 : Telltale explique pourquoi AdHoc (Dispatch) est parti du projet, et évoque son avenir
Le projet de RPG AAA Avatar: Le Dernier Maître de l’Air chez Saber est désormais enterré
Le projet de RPG AAA Avatar: Le Dernier Maître de l’Air chez Saber est désormais enterré
Blood Message : Presque 20 minutes de gameplay pour ce jeu d’action impressionnant
pc
Blood Message
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)
pc ps5 xbox series switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)
F1 25: Pack Saison 2026 : Que vaut le DLC du jeu de course de Formule 1 d’EA et Codemasters ?
pc ps5 xbox series
F1 25: Pack Saison 2026 : Que vaut le DLC du jeu de course de Formule 1 d’EA et Codemasters ?
Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story
Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story
L’action-RPG Minecraft Dungeons II retroquera la pioche contre une épée le 29 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
L’action-RPG Minecraft Dungeons II retroquera la pioche contre une épée le 29 septembre sur PC et consoles
Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC
pc xbox series
Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC
Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel
pc ps5 xbox series
Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel
« Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre » : Victor Abresol, le game director de Maseylia: Echoes of the Past se livre à quelques jours de la sortie du metroidvania 3D français
pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia: Echoes of the Past
DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain
pc ps5 xbox series
DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
pc ps5 xbox series
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
pc ps5 xbox series switch 2
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
pc xbox series
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
pc
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy