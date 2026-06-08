Guild Wars 3 : ArenaNet promet un modèle économique sain et de ne pas laisser tomber Guild Wars 2 et Reforged

Pas de changement sur le modèle économique

Annoncé lors du Summer Game Fest, Guild Wars 3 n’a finalement rien montré, laissant beaucoup de questions sans réponse. IGN a tout de même pu s’entretenir avec Collin Johanson (interview retranscrite par Eurogamer), qui est à la tête du studio, pour obtenir quelques détails sur le futur MMO.

Ce que l’on retiendra ici, c’est que Guild Wars 3 ne succombera pas aux modes du moment et disposera du même modèle économique que les autres jeux de la série, c’est-à-dire un format premium à l’achat, sans Battle Pass ou abonnement. Johanson dit aussi vouloir respecter l’emploi du temps du public, car il sait que jouer à MMO est particulièrement énergivore :

« Nous avons le sentiment que le genre MMO est prêt pour un renouveau. Le genre a stagné, et nous jouons aux mêmes jeux depuis plus de dix ans. C’est là qu’ArenaNet excelle : lorsqu’on se dit : « Résolvons ces problèmes et innovons ! » »

ArenaNet veut prendre toutes les bonnes décisions

Dans une autre vidéo qui a fait suite à l’annonce de Guild Wars 3, Johanson a aussi voulu rassurer la communauté de Guild Wars: Reforged et Guild Wars 2. Malgré le développement du troisième, ces deux jeux ne seront pas abandonnés et continueront de recevoir du contenu dans les années à venir :

« Je veux que vous sachiez que notre studio est engagé à poursuivre le développement de Guild Wars: Reforged et Guild Wars 2 pour les années à venir. Nous ne remplaçons pas votre jeu préféré. Nous allons continuer leur support. »

Il explique que cela est motivé par l’expérience passée du studio sur la transition entre le premier épisode et le deuxième. À l’époque, les choses n’ont pas été très fluides et le premier Guild Wars a été un peu délaissé. Le studio dit avoir appris de ses erreurs sur ce point.

Ainsi, Guild Wars: Reforged va bientôt avoir droit à de nouveaux donjons, tandis que Guild Wars 2 aura droit à une année chargée. En dehors du dernier contenu de Visions of Eternity qui arrive à la fin de l’année, le jeu va aussi ajouter de nouvelles choses dans sa partie Monde contre Monde, tout en retravaillant du contenu qui n’est plus à niveau.

Cela passera par des améliorations techniques, mais aussi par un meilleur équilibrage, ou encore par des combats retravaillés comme celui de Zitan. Le jeu recevra aussi une map qui permettra de faire la passerelle vers Guild Wars 3, tout comme des challenges qui vous récompenseront aussi bien dans le deuxième épisode que dans le prochain.

Et après la sortie de Guild Wars 3, l’aventure continuera dans la Tyrie. En somme, peu importe votre Guild Wars préféré, des nouveautés vous attendent avant et après la sortie du nouveau MMO.