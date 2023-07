PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux du mois de juillet avec It Takes Two, Sniper Elite 5 et d’autres

Tous les mois, le catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium devient un peu plus conséquent avec l’arrivée de nouveaux titres. En juin, on a notamment eu droit à Far Cry 6 ou encore Rogue Legacy 2, et le programme de ce mois de juillet promet d’être aussi conséquent et diversifié. Voici tous les jeux qui arriveront prochainement dans le PlayStation Plus Extra et dans le PlayStation Plus Premium.