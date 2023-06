PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux du mois de juin avec Far Cry 6, Rogue Legacy 2 et d’autres

Tous les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium

On notera pour ce mois de juin que Rogue Legacy 2 débarque enfin sur PS4 et PS5, et ce directement dans le PlayStation Plus Extra. Un excellent ajout pour le service, qui s’accompagne aussi d’autres jeux ainsi que du fait que PlayStation est actuellement en train de tester l’intégration des jeux PS5 dans le cloud pour les utilisateurs Premium. La fonctionnalité n’est pas encore présente dans le service, mais on nous assure que cela arrive prochainement pour les abonnés au palier le plus élevé.

Voici la liste des jeux qui vont rejoindre le PlayStation Plus Extra et Premium dès le 20 juin prochain :

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)