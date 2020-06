Stray, un jeu cyberpunk où vous incarnez un chat annoncé sur PlayStation 5

Au cours de la conférence PlayStation 5, il y eut comme escompté un paquet d’annonces. Certaines escomptées, d’autres complètement inattendues. Stray fait partie de la seconde catégorie !

Balade SF dans la peau d’un chat

Présenté parmi les premiers jeux de la conférence se tenant ce jeudi à 22h (heure française), Stray a probablement fait sauter de joie tous les amoureux des chats. Et pour cause, il proposera carrément d’en incarner un. Exit tout ce que l’on pourrait attendre d’un jeu nous mettant dans la peau d’un matou, il ne devrait pas être question de papouilles et de croquettes.

Du peu que l’on a pu en voir, le titre nous propulsera dans un univers cyberpunk où les robots ont remplacé les humains. C’est à croire que ce genre inhérent à la Science-Fiction regagne ses lettres de noblesse ces dernières années, avec la sortie en septembre du très attendu Cyberpunk 2077, le remaster du point and click Blade Runner, ou encore l’annonce récente de Ghostrunner

Notre but sera de quitter cette ville cyberpunk afin de rentrer chez nous, tout en n’oubliant pas de résoudre un vieux mystère (peut-être bien celui de la disparition de l’humanité !). Stray est attendu sur PlayStation 5 dans le courant de l’année 2021.