Kena : Bridge of Spirits, le jeu mignon tout plein arrive sur PlayStation 5

C’était l’annonce mignonne de cette conférence PlayStation 5. Kena : Bridge of Spirits est un jeu développé par le studio amateur Ember Lab. Le studio est composé d’une petite équipe, dont les frères Mike Grier et Josh Grier qui ont présenté le trailer. C’est le premier jeu réalisé par ce studio indépendant qui était spécialisé dans l’animation, et qui a déjà réalisé une magnifique vidéo d’animation dédiée à l’univers de Zelda Majora’s Mask.

Une histoire sur les thèmes de l’évolution personnelle et de la rédemption

C’est ainsi que les développeurs ont choisi d’introduire l’histoire de ce jeu. Peu d’éléments de l’histoire ont été dévoilés, mais il semblerait que Kena, le héros soit un guide souhaitant aider les esprits. Côté gameplay, le jeu semble offrir un large panel de paysages différents qu’il sera possible d’explorer. Des donjons semblent aussi déblocables à la manière de Zelda Breath of The Wild.

Kena pourra aussi faire appel à de petits esprits appelés « Rots » pour interagir avec son environnement, comme on pouvait le faire avec Trico dans The Last Guardian. Les combats semblent assez fluides et dynamiques car la lance de Kena peut être utilisée à la fois au combat au corps à corps, mais aussi comme arc pour tirer des flèches. Nul doute que ce titre enchanteur saura plaire à un public amateur d’action RPG et d’expérience contemplative.