The Pathless : Une aventure mythique dans une forêt maudite

Tous les jours, depuis le début de la période estivale, on vous propose une vidéo, du lundi au vendredi, à 9h30, avec AG Summer. Après avoir parlé de Eiyuden Chronicle, Captain Tsubasa ou encore Horizon Forbidden West, on s’attarde sur The Pathless, la nouvelle création des développeurs de Abzû.

Jeu d’aventure prévue sur PC, PS5, PS4 et Apple Arcade, The Pathless s’annonce comme un titre mystérieux qui nous enverra sur une île en compagnie d’une Chasseresse et son Aigle. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le titre dans cette nouvelle vidéo.