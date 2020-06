Returnal : un TPS futuriste et sombre annoncé sur PS5

Dans la continuité des annonces de la conférence Sony sur la PS5 , c’est cette fois un jeu plutôt mystérieux qui vient d’être annoncé : Returnal, un jeu de tir à la troisième personne. Avec une ambiance très sombre et futuriste, même la mort ne saurait avoir raison de vous dans cette future exclusivité PS5 au lancement. Prêt à enfiler votre tenue d’astronaute ?

Revenir à la vie, encore et encore

Par l’intermédiaire d’une courte cinématique, Returnal s’est dévoilé et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’univers sera très sombre. Développé par l’équipe finlandaise de Housemarque, à l’origine notamment de Nex Machina ou Matterfall, vous serez propulsé sur une planète qui changera constamment, à chaque fois que la mort vous prendra. Du moins, elle tentera de vous emporter avec elle, en vain. Vous reviendrez systématiquement à la vie et vous essaierez de comprendre tant bien que mal les raisons de cette malédiction.

Avec des allures d’un The Outer Wilds à la sauce Death Stranding, aucune date de sortie n’a pour l’instant été évoquée, de même aucune fenêtre de sortie plus large n’a été évoquée. En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio finlandais met les bouchées doubles et proposent un jeu beaucoup plus ambitieux que ses précédents titres. Couplé à la 3D audio immersive de la PS5, Returnal risque bien de vous filer la chair de poule.

Pour rappel, Returnal sortira en exclusivité sur PS5.