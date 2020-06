GhostWire : Tokyo se montre à nouveau dans un trailer

C’est cette fois-ci avec une révélation sous forme de gameplay que GhostWire : Tokyo se montre à tous lors de cette soirée consacrée à la révélation de la PlayStation 5.

Du combat rapproché et des pouvoirs surnaturels

Seul face à des monstruosités à la forme parfois étrange, votre objectif est de sauver la ville de Tokyo et de découvrir ce qui s’y est passé. On retrouve ici un jeu de combat à la première personne mêlant pouvoirs magiques et armes pour détruire vos ennemis. Dans une ambiance apocalyptique, GhostWire : Tokyo est associé à un gameplay qui est pour le moins dynamique et explosif.

Développé par le studio japonais Tango Gameworks, qui est notamment à l’origine de la saga The Evil Within, aucune date ni fenêtre de sortie n’a encore été annoncée. Bien que la première apparition du titre ait eu lieu à l’E3 2019, on en sait encore très peu sur le monde de GhostWire : Tokyo, et des phénomènes paranormaux qui s’y déroulent. Pour en découvrir davantage sur le jeu, il faudra très certainement attendre au moins jusqu’à la sortie de la PlayStation 5, prévu à la fin d’année 2020.