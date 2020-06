JETT : The Far Shore annoncé sur PC, PS4 et PS5 pour la fin de l’année

En plus d’avoir présenté de nombreux titres comme Ratchet & Clank : Rift Apart, Marvel’s Spider-Man Miles Morales et Kena : Bridge of Spirits, la conférence PlayStation 5 diffusée hier soir a permis d’annoncer JETT : The Far Shore, le nouveau jeu d’aventure et d’exploration développé et édité par Superbrothers (Sword & Sworcery) et Pine Scented Software.

Une direction artistique épurée pour un voyage intriguant

Invitant les joueurs et les joueuses à « un voyage interstellaire pour forger l’avenir d’un peuple hanté par l’oubli » aux côtés de l’éclaireur Mei, le titre propose une direction artistique épurée et un univers contemplatif. Patrick McAllister, responsable technique chez Pine Scented Software, explique que « derrière le récit cinématographique de JETT, il y a un vaste monde ouvert complexe et systémique à découvrir, des menaces à vaincre et des mystères à résoudre. »

En attendant d’en savoir plus, JETT : The Far Shore sortira en fin d’année sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4 et PlayStation 5.