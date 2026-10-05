PlatinumGames n’a pas vraiment envie de lâcher Bayonetta et sous-entend un retour possible

Le studio ne veut pas lâcher la licence

Le non-succès de Bayonetta 3 et l’échec du spin-off Origins n’annoncent rien de bon pour l’avenir de Bayonetta, même si la licence a déjà connu des hauts et des bas. Mais puisque Kamiya n’est désormais plus là, difficile d’être optimiste à l’idée d’une suite pilotée par un PlatinumGames déplumé. Pour autant, son PDG ne veut pas lâcher l’affaire et révèle auprès de Famitsu (interview relayée par VGC) que le studio a encore des histoires à raconter avec Bayonetta :

« Nous avons vraiment envie de continuer à développer le personnage de Bayonetta et d’étoffer son univers. Nous vous demandons d’être patients pour voir sous quelle forme cela arrivera. »

Un nouveau jeu sur Switch 2 semble être l’hypothèse la plus probable, surtout dans la mesure où, dans cette même interview, Inaba évoque « l’immense potentiel » de la console de Nintendo. Mais cela devra donc se composer sans Kamiya, et même sans Yusuke Miyata, qui avait assuré la réalisation du troisième épisode. Même Abebe Tinari (Origins) ne peut pas prendre la relève.

C’est dire à quel point PlatinumGames s’est vidé de ses talents ces dernières années. SEGA et Nintendo pourraient confier la licence à d’autres, sans pour autant écarter complètement PlatinumGames en le listant comme studio de support. Allez savoir, mais l’envie de retrouver la sorcière est là chez PlatinumGames.