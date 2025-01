Pour les 15 ans de la série Bayonetta, PlatinumGames prépare quelques surprises

Et surtout pas mal de produits dérivés

Bayonetta est déjà entré dans son quinzième anniversaire si l’on se réfère à la date de sortie japonaise du premier titre, mais le studio a indiqué qu’il lancerait les festivités lors de cette année 2025 (le jeu étant sorti en 2010 en Occident). Il faut s’attendre à des petites nouvelles dispersées tout au long de l’année, PlatinumGames ayant bien l’intention de fêter comme il se doit cet anniversaire :

« C’est l’année du 15e anniversaire de Bayonetta ! Bayonetta est sorti à l’international en janvier 2010, nous faisons donc de 2025 une année de célébration. Nous avons quelques nouveautés en réserve pour célébrer cette étape importante, alors gardez les yeux ouverts. »

Pas d’emballement pour autant. Bien souvent, ces anniversaires sont l’occasion pour les studios de multiplier les produits dérivés à la vente, et l’un d’eux a justement été dévoilé par Wayô Records. Il s’agit d’une boîte à musique jouant le thème « Mysterious Destiny », qui est tout de même facturée au prix de 264 €. Des fonds d’écrans pour smartphones façon calendrier seront aussi partagés durant toute l’année, celui de janvier étant disponible ci-dessous.

On ne peut maintenant que croiser les doigts pour qu’un projet un peu plus ambitieux se prépare en coulisses, dont un Bayonetta 4. Rien n’est acquis pour le moment, même si la série pourrait continuer dans un avenir plus ou moins proche, même sans Kamiya.