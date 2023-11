Bayonetta : Hideki Kamiya s’exprime sur le futur de la licence après son départ de PlatinumGames

Kamiya et la folie des grandeurs

Avant le départ de Kamiya, il semblait se profiler un Bayonetta 4 plus rapidement que prévu étant donné que celui-ci avait été teasé par l’intéressé, mais tout a changé chez PlantinumGames. En répondant à une question d’un fan de la série sur l’avenir de cette dernière, Kamiya est revenu sur le grand plan qu’il avait à propos de sa licence, qui devait compter pas moins de 9 jeux, en comptant ceux déjà sortis. S’il est à peu près certain que le studio va continuer à faire vivre la marque, il déclare qu’il a emporté ses idées avec lui et qu’elles ne verront probablement pas le jour :

« Je voulais développer la licence pour en faire une saga, mais il semble que je devrais peut-être emporter toute cette histoire dans ma tombe. C’est dommage. Je ne possède pas la licence de Bayonetta, mais je suppose que ceux qui le possèdent continueront probablement à la développer. »

On ne saura donc pas ce que Kamiya avait en tête pour la suite de la saga, même si on voyait déjà mal comment cette dernière pouvait s’étendre sur encore cinq autres jeux, étant donné que son audience reste assez limitée. On attend maintenant de voir ce que va en faire PlatinumGames.