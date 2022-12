Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est un jeu d'action-aventure développé par PlatinumGames et édité par Nintendo. Dénotant complètement avec les épisodes principaux de la série, notamment en raison de sa direction artistique mignonne et de son ambiance poétique, cet préquel propose aux joueurs et aux joueuses de suivre l'histoire de la sorcière Cereza durant ses très jeunes années. Aux côtés de son premier démon, Chouchou, la jeune fille doit s'aventurer dans la forêt interdite d'Avalon afin de trouver un pouvoir lui permettant de sauver sa mère.