Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, où le trouver au meilleur prix ?

On ne s’attendait pas à revoir notre sorcière préférée si vite après la sortie de Bayonetta 3, mais la série s’offre un spin-off très particulier avec Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, qui nous raconte l’enfance de Cereza dans une aventure au ton et au style à l’opposé de ce que l’on connait de la saga. Le titre a récemment eu droit à une démo pour tenter de convaincre le grand public, et il s’apprête maintenant à sortir dans sa version complète. Voici où trouver Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon au meilleur prix.

Où acheter Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon au meilleur prix ?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sortira le 17 mars exclusivement sur Nintendo Switch. Pour ce qui est de notre test, il arrivera dans quelques jours, le temps de finir l’aventure.