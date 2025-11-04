Nintendo a vendu plus 10 millions de Switch 2, tandis que la première Switch dépasse les 154 millions de ventes
C’est l’heure du bilan chez Nintendo, qui peut faire le point sur le dernier trimestre avant les fêtes de fin d’année pour mieux mesurer l’immense succès de sa Switch 2. Après avoir réalisé le meilleur lancement pour une console, Nintendo doit maintenant s’assurer que cette machine se vendra sur la durée. Et pour l’instant, tous les voyants sont au vert, avec de nouveaux chiffres qui ont de quoi largement contenter le constructeur, au point de lui demander de revoir à la hausse ses prédictions.
Que des records en vue
Grâce au nouveau bilan trimestriel publié par Nintendo, on apprend que la Switch 2 s’est donc écoulée à 10,36 millions d’exemplaires (chiffres arrêtés au 30 septembre), soit 4,54 millions de consoles durant ce trimestre. Un résultat impressionnant, qui permet à Nintendo de revoir son futur bilan de fin d’année à la hausse. Initialement, le constructeur japonais espérait vendre 15 millions de Switch 2 durant cette année fiscale. Aujourd’hui, il table plutôt sur 19 millions, à en juger par le rythme des ventes et les fêtes de fin d’année qui approchent.
Nintendo n’oublie pas non plus de célébrer le succès de sa première Switch, dépasse quant à elle les 154,01 millions d’exemplaires vendus. Naturellement, cela fait peu de Switch vendus sur le trimestre (seulement 910 000), mais cela se comprend avec la Switch 2 sur le marché. La console est maintenant au coude à coude avec la Nintendo DS pour le titre de la console Nintendo la plus vendue, et devrait s’imposer sans grand mal même avec la sortie de la Switch 2.
Donkey Kong Bananza démarre très bien
Pour ce qui est des jeux, on notera qu’il y a presque autant de Mario Kart World que de Switch 2 vendues. Le public s’est rué sur cet épisode, qui culmine déjà à 9,57 millions d’exemplaires. Une performance incroyable, qui ne devrait pas pour autant effacer celle de Donkey Kong Bananza, qui s’en sort lui aussi très bien puisque près d’un tiers du public Switch 2 est allé acheter ce titre. Donkey Kong Bananza s’est en effet vendu à 3,49 millions d’exemplaires. Ce sont au total 20,62 millions de jeux Switch 2 qui ont été vendus.
Pour ce qui est des jeux Switch, voici le classement des 10 meilleures ventes actualisé pour ce trimestre :
- Mario Kart 8 Deluxe : 69,56 millions
- Animal Crossing: New Horizons : 48,62 millions
- Super Smash Bros. Ultimate : 36,93 millions
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 33,34 millions
- Super Mario Odyssey : 29,84 millions
- Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 27,61 millions
- Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 26,96 millions
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 22,15 millions
- Super Mario Party : 21,23 millions
- New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,53 millions
Nintendo prévoit également de vendre plus de jeux Switch et Switch 2 que prévu d’ici la fin de l’année. Au lieu de 45 millions de jeux Switch 2, il vise maintenant les 48 millions, tandis que les 105 millions de jeux Switch étaient un résultat prudent, étant donné que le constructeur veut désormais atteindre les 125 millions.
