Dragon Ball Sparking Zero n’en a pas terminé avec les DLC, Bandai Namco prévoit d’en annoncer en 2026
Dragon Ball Sparking Zero a beau présenter 200 personnages jouables en prenant en compte les DLC sortis à ce jour, les fans ne sont pas rassasiés. Le jeu n’est pas à l’abri des critiques concernant son casting, puisqu’une frange du public estime que certains personnages manquent encore à l’appel. Bandai Namco prévoit sans doute d’ajouter ces pièces manquantes, car même si le premier Season Pass s’est achevé, d’autres contenus sont en préparation.
Vous en voulez encore plus ?
Pour fêter le premier anniversaire qui arrive de Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco a mis en ligne une vidéo qui fait le point sur l’entièreté du casting jouable du jeu. Et cela fait beaucoup de monde à présenter, puisque plus de 200 personnages sont présents dans le jeu, c’est pourquoi la vidéo fait plus de 6 minutes.
Mais ce roster n’est pas encore complet. Bandai Namco profite de la diffusion de cette vidéo pour annoncer que d’autres arriveront dans les prochains mois. Pour découvrir qui seront les heureux élus, il faudra malgré tout patienter jusqu’au mois de janvier 2026. C’est à ce moment-là que Bandai Namco précisera ses plans pour les futurs DLC du jeu.
Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira le 14 novembre prochain sur Switch et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.
