Dragon Ball Sparking Zero n’en a pas terminé avec les DLC, Bandai Namco prévoit d’en annoncer en 2026

Vous en voulez encore plus ?

Pour fêter le premier anniversaire qui arrive de Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco a mis en ligne une vidéo qui fait le point sur l’entièreté du casting jouable du jeu. Et cela fait beaucoup de monde à présenter, puisque plus de 200 personnages sont présents dans le jeu, c’est pourquoi la vidéo fait plus de 6 minutes.

Mais ce roster n’est pas encore complet. Bandai Namco profite de la diffusion de cette vidéo pour annoncer que d’autres arriveront dans les prochains mois. Pour découvrir qui seront les heureux élus, il faudra malgré tout patienter jusqu’au mois de janvier 2026. C’est à ce moment-là que Bandai Namco précisera ses plans pour les futurs DLC du jeu.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira le 14 novembre prochain sur Switch et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.