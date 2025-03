ATLUS annonce un remaster de Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army

Raidou de nouveau sur le devant de la scène

Même si l’on connait surtout Atlus pour Persona, l’univers Shin Megamin Tensei est riche en déclinaisons. La série Devil Summoner est l’une d’elle et contrairement aux autres jeux de la série Shin Megami Tensei, Raidou opte pour des combats en temps réel. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army proposera des visuels améliorés, une interface modernisée, des doublages inédits et un système de combat entièrement revu.

Le jeu se déroule dans une version fictive de Tokyo à l’époque Taishō (années 1930). On y incarne Raidou Kuzunoha XIV, un apprenti détective et invocateur de démons. Une héritière se présente à l’agence Narumi avec une étrange requête : elle souhaite être assassinée. Peu après, elle est enlevée mystérieusement. Raidou mène alors une enquête complexe, explorant notamment le « Dark Realm », une dimension dangereuse entre le monde réel et celui des démons. Ce qui commence comme une simple enquête de disparition révèle rapidement une conspiration menaçant la capitale et le pays entier.

Pour apprendre tous les contours de ce remaster, sachez qu’Atlus vient de sortir un « World Spotlight » d’une vingtaine de minutes. Kayuki Yamai, le réalisateur du jeu, nous fait comprendre très subtilement en fin de vidéo que le succès de ce remaster sera décisif pour développer de nouvelles aventures avec Raidou.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army sortira le 19 juin prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, et Nintendo Switch.