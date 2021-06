Pendulo Studios et Microids adaptent librement le film d’Alfred Hitchcock, Vertigo

On connait surtout Microids pour ses adaptations de BD, mais l’éditeur a choisi de s’attaquer au cinéma pour sa prochaine adaptation, et pas à n’importe quel film. Le Guerilla Collective nous a appris l’existence d’un jeu Alfred Hitchcock – Vertigo, développé par Pendulo Studios (Blacksad: Under the Skin), qui adapte librement l’un des plus grands films du cinéaste.

Un jeu narratif tourmenté

Le titre sera donc un jeu d’aventure narratif qui reprendra les grands thèmes du film ainsi que son ambiance si particulière, où un écrivain du nom de Ed Miller va survivre à crash de sa voiture, tandis que sa femme et sa fille disparaissent. Tourmenté par ce mystère, le personnage va suivre une thérapie qui l’amènera à creuser dans ses souvenirs pour se rappeler de cette journée.

On retrouve ainsi les mêmes thèmes que dans le film, et le jeu proposera de mener une enquête en reconnaissant les bons souvenirs face à l’imagination du protagoniste, tandis que l’on jonglera entre trois personnages.

Alfred Hitchcock – Vertigo sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à une date indéterminée.